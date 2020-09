Primo arrivo in salita e primo guizzo di Primoz Roglic che dimostra di avere al suo fianco anche degli uomini eccezionali, basta vedere cosa hanno fatto sull'ultima asperità Wout van Aert (pazzesco) e Sepp Kuss. Lo sloveno aspettava poi lo scatto di qualcuno per lanciare la volata e così è stato, con Roglic che ha battuto tutti. Pogacar e Guillaume Martin hanno risposto presente, si è visto anche Quintana, poi Alaphilippe che ha mantenuto la leadership. Meno reattivo Bernal, anche se il colombiano della Ineos Grenadiers non ha perso terreno se non per i secondi abbuono (adesso paga 10'' da Roglic). C'è comunque qualche corridore che ha perso: Buchmann è finito a 9'' con Mas, ma la Movistar non se la passa meglio con Valverde (21'') e Soler (28''). Anche l'Education First paga qualcosa con Higuita e Daniel Martinez che arrivano a 28''. Cambia la maglia bianca con Pogacar che la sfila ad Hirschi.

L'ordine d'arrivo

Tour de France Da Nizza a Parigi: il percorso e la guida completa delle 21 tappe del Tour de France DA 4 ORE

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 4h07'47'' 2. Tadej POGACAR UAE Emirates Team st 3. Guillaume MARTIN Cofidsi st 4. Nairo QUINTANA Arkéa Samsic st 5. Julian ALAPHILIPPE Deceuninck Quick Step st 6. Miguel Ángel LÓPEZ Astana st 7. Egan BERNAL Ineos Grenadiers st 8. Thibaut PINOT Groupama-FDJ st 9. Mikel LANDA Bahrain McLaren st 10. Adam YATES Mitchelton-Scott st 11. Tom DUMOULIN Jumbo Visma st

Roglic batte tutti sul primo arrivo in salita: rivivi il finale di Orcières-Merlette

Solita fuga: Sam Bennett agguanta Sagan nella classifica a punti

Pronti via e parte la prima fuga di giornata con Benoot (Sunweb), Politt e Neilandts (Israel), Pacher (B/B Hotels-Vital Concept), Burgaudeau (Total Direct Énergie) e Vuillermoz (AG2R) all'attacco. Non ci sono né i velocisti per il traguardo volante posto a 109 km dalla partenza, né Cosnefroy per aumentare il bottino nella classifica scalatori. È Politt a vincere lo sprint a Vyenes, ma anche nel gruppo scatta la volata per il 7° posto che viene 'vinta' da Sam Bennett che raggiunge così Sagan in testa alla classifica a punti. Pacher vince i primi tre GPM di giornata e in fondo al gruppo cominciano a staccarsi i velocisti oltre a Wout Poels che sarebbe dovuto essere l'ultimo uomo in salita di Mikel Landa.

Volo di Benoot e si spezza la fuga

A 28 km dal traguardo fa un brutto volo Benoot che finisce oltre il guard rail. Comincia, tra l'altro, la quarta salita e la fuga perde altri corridori: restano in avanscoperta Neilandts, Pacher e Vuillermoz, con il lettone che anticipa tutti sulla Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Il corridore dell'Israel viene però rimontato dal gruppo a 7,4 km dall'arrivo.

Primo squillo di Roglic

Gli uomini di classifica muovono le pedine per prendere le prime posizioni in testa al gruppo: Rolland è il primo a rompere gli indugi, ma rimbalza 500 metri dopo. Si arriva fino all'ultimo km con van Aert (pazzesco) e Kuss a fare l'andatura. Parte Guillam Martin ai 600 metri, ma risponde alla grande Roglic che lo supera e vince quasi in solitaria sull'arrivo di Orcières-Merlette. Pogacar e Martin completano il podio, Alaphilippe è 4° ma mantiene la maglia gialla. Bernal si piazza 6°, anche se aveva risposto con fatica all'attacco di Martin e la piazzata di Roglic.

La classfica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE Deceuninck Quick Step 18h07'04'' 2. Adam YATES Mitchelton-Scott +4'' 3. Primoz ROGLIC Jumbo Visma +7'' 4. Tadej POGACAR UAE Emirates Team +11'' 5.. Guillaume MARTIN Cofidsi +13'' 6. Egan BERNAL Ineos Grenadiers +17'' 7. Tom DUMOULIN Jumbo Visma +17'' 8. Esteban CHAVES Mitchelton-Scott +17'' 9. Nairo QUINTANA Arkéa Samsic +17'' 10. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +17''

Che volo di Benoot: va dritto in curva e finisce oltre il guard rail

Tour de France Tour de France: l'elenco dei partecipanti, ritirati e squalificati DA 7 ORE