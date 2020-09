Ciclismo

Tour de France - Questo è il ciclismo! L'epica rimonta di Pogacar in 90 secondi

E chi se lo sarebbe mai aspettato? Clamorosa rimonta di Tadej Pogacar che rifila 1'56'' a crono ad uno dei massimi specialisti delle cronometro. Roglic che, inoltre, non aveva mai avuto una giornata no in salita, che non era mai stato staccato. Ma ha perso il Tour a crono grazie ad una magia di Tadej Pogacar.

