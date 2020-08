Dal nostro partner OAsport.it

Domenica scorsa è andato in archivio il Giro del Delfinato, corsa propedeutica per l’avvicinamento al prossimo Tour de France che avrà inizio il 29 agosto. Tra i favoriti per la Grande Boucle vi è lo sloveno Primoz Roglic. Il corridore della Jumbo-Visma ha in mente un obiettivo chiaro: vincere l’edizione 2020, replicando il successo della Vuelta di Spagna 2019. Forte a cronometro e convincente in salita, Roglic può contare anche sulla forza di una squadra che può assecondarlo nel centrare il suo obiettivo. Il vero punto di domanda però riguarda la condizione fisica. Sì perché la caduta arrivata qualche giorno nel Delfinato, che l’ha costretto al ritiro, fa sentire i suoi effetti.

Come rivelato sul suo profilo Instagram, lo sloveno sperava di sentirsi meglio, ma non può ancora allenarsi come vorrebbe: “Ho fatto solo un piccolo giro, ma speravo di sentirmi meglio dopo la caduta nel Giro del Delfinato. Vediamo come va nei prossimi giorni, ma rimango ottimista“, le sue parole.

Nella compagine olandese, da questo punto di vista, non manca la preoccupazione, tenendo conto della rinuncia di Steven Kruijswijk tra i corridori di spicco della Jumbo-Visma. Un forfait causato dalla frattura alla spalla e da numerosi abrasioni rimediate sempre in una caduta nel Giro del Delfinato. Ovviamente, gli appassionati di ciclismo si augurano che un corridore forte come lo sloveno possa rispondere presente al Tour per dare un valore rilevante alla corsa.

