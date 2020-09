Ciclismo

Tour de France: Roglic batte tutti sul primo arrivo in salita. Rivivi la volata finale

Primo arrivo in salita e primo squillo di Primoz Roglic. Non ci sono distacchi tra gli uomini papabili per la vittoria della maglia gialla, ma lo sloveno mette subito le cose in chiaro. Pogacar 2°, Martin 3°; Bernal chiude 6° ma non sembrava brillantissimo.

