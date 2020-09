Tour de France

Pensavo che questa tappa sarebbe stata più facile, invece è stata una giornata sempre a full gas. La squadra è rimasta con me tutto il giorno e fortunatamente non abbiamo dovuto tirare. Negli ultimi km ero in una posizione perfetta. Attraversando la città ci sono troppi ostacoli e luoghi in cui possono accadere cose brutte. Era fondamentale essere nella giusta posizione in gruppo. Grand Colombier? Sarà una bella sfida e sono sicuro che sarà divertente da guardare. Tengo d’occhio tutti, ma soprattutto me stesso. È il mio sforzo quello che posso effettivamente gestire, non il resto. L'attacco di Bernal a Lione? È stato un finale frenetico, ringrazio i miei compagni che hanno risposto