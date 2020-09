Tour de France

E Pogacar ci aveva provato. Nonostante fosse un arrivo con un GPM di 3a categoria, il 21enne sloveno aveva tentato di allungare sul connazionale, ma Roglic ha risposto presente francobollandosi alla sua ruota. I due restano quindi a 40'' di distanza alla vigilia del tappone che vedrà l'arrivo molto più impegnativo sul Col de la Loze (la vetta più alta del Tour con i suoi 2304 metri). Bernal si stacca addirittura con i velocisti, fatica anche Quintana, ma tra i colombiani c'è un Miguel Ángel López che scalpita. Gruppo che ha lasciato andare via la fuga (composta da 23 elementi) con i tentativi anche di Bettiol, Trentin e Daniel Oss. Il corridore della Bora Hansgrohe è stato decisivo per il suo compagno di squadra Kämna che ha fatto fuori una concorrenza importante come quella di Alaphilippe e Carapaz, trovando il suo primo successo in carriera in un Grande Giro.