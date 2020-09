Primoz ROGLIC (Jumbo Visma)

Oggi è stata una buona giornata per noi, siamo ancora in giallo. L’inizio della tappa è stato molto veloce e dovevamo mantenere la concentrazione per evitare che la gara ci sfuggisse di mano. La squadra ha fatto un ottimo lavoro fino a oggi, quindi siamo pronti e stiamo guardando ai giorni conclusivi del Tour de France. Domani ci sarà la tappa regina e la salita conclusiva rappresenta il punto più alto della del Tour. Gli ultimi km saranno davvero molto duri

Tour de France Tutte le classifiche dopo la 16a tappa del Tour de France UN' ORA FA

POGACAR PUÒ DAVVERO VINCERE IL TOUR? Sì, può battere Roglic No, Roglic resta il più forte

Tadej POGACAR (UAE Emirates)

Sono rimasti solo giorni difficili al Tour, ma sono pronto e vedremo chi avrà le gambe più forti. Oggi avrei voluto guadagnare qualcosa, ma il terreno non era adatto. Non avevo esattamente le gambe 'super esplosive'. Tuttavia, è stato un buon riscaldamento per la tappa di domani che sarà la tappa regina di questo Tour. Affronterò una delle salite più difficili della mia carriera. Quella pendenza potrà ucciderti se attaccherai troppo presto e, di conseguenza, soffrirai fino al traguardo

Pogacar scatta, ma Roglic lo marca a uomo! Si rivede Miguel Angel Lopez

Siamo alla terza settimana di corsa e tutti siamo stanchi. Affronteremo la tappa più difficile con un finale violento. Sarà dura per tutti scalare la Madeleine e il Col de la Loze, sono due salite difficili, soprattutto gli ultimi sei km verso il traguardo. Ho fatto una ricognizione con la squadra quando eravamo a Sestriere. Anche in allenamento è stato difficile. Quindi immagino cosa sarà domani. Puoi prendere secondi, ma anche sprecare molto tempo se non hai buone gambe

Lennard KÄMNA (Bora Hansgrohe)

Sono contento, è stata una giornata magnifica. È stata una battaglia fin dalle prime battute e quando ho visto Carapaz partire all’attacco ho pensato fosse il momento giusto per scattare. Poi ho soltanto proseguito bene fino alla fine. Questa vittoria è di grandissimo sollievo per il team e anche per me, non avrei potuto neanche immaginarla, vincere oggi è stata una benedizione

Carapaz e Alaphilippe ci provano, ma Kamna è il più forte! Rivivi l'arrivo

Tour de France Da Nizza a Parigi: il percorso e la guida completa delle 21 tappe del Tour de France 5 ORE FA