Primoz ROGLIC (Jumbo Visma)

La tappa di oggi è stata tutt’altro che una frazione adatta a recuperare, con la Bora-Hansgrohe che ha spinto molto per cercare di guadagnarsi il successo di tappa. Concentriamoci ora sulla cronometro di domani, ho già fatto una ricognizione. Nel finale sarà abbastanza dura, potrebbe infliggere distacchi anche piuttosto ampi. Si parla di cambiare bici tra i primi 30 km pianeggianti e gli ultimi 6 di salita, ma ci sarà da valutare tutte le condizioni. Decideremo domani. Voglio guardare i tempi dei miei avversari durante la tappa, per vedere ciò che faranno e per decidere se sarà il caso di gestirmi o attaccare

Tadej POGACAR (UAE Emirates)

Ho fatto la ricognizione per la cronometro di domani ed è un percorso che si adice alle mie caratteristiche. Se sarò in una giornata buona potrò fare bene. Tattiche? Sarà un duro sforzo per tutto quindi domani la tattica non avrà un peso importante. Impressioni? Se qualcuno mi avesse detto che sarei stato in questa posizione prima del Tour non gli avrei mai creduto

Miguel Ángel LÓPEZ (Astana)

Vorrei ringraziare tutta la mia squadra per il grande supporto durante la tappa di oggi, che non è stata per niente facile. All'inizio la gara era un po' veloce e nervosa, ma poi le cose si sono calmate. Abbiamo passato questa giornata senza problemi e ora non vedo l'ora che arrivi la cronometro individuale di domani. Mi sto godendo il mio primo Tour de France e domani voglio dare il massimo per il miglior risultato possibile

