Ciclismo

Tour de France - Sagan ancora beffato: vince Kragh Andersen, Consonni 3°! Rivivi l'arrivo

Resta a bocca asciutta Peter Sagan nonostante tutto il lavoro fatto fare dalla sua squadra: niente vittoria e solo 4° posto per lo slovacco battuto nella volata per il piazzamento da Mezgec e Consonni. A vincere però è Kragh Andersen che parte a 3,3 km dal traguardo, non lasciandosi nessuno alle sue spalle.

00:01:14, 7238 Visualizzazioni, un' ora fa