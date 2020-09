Ciclismo

Tour de France - Sagan perde ancora lo sprint intermedio: lo battono Bennett e Trentin

Ancora un'occasione persa per Peter Sagan che si era inserito anche nella fuga di giornata per passare per primo al traguardo volante di Aime. Con lui però anche Sam Bennett e Matteo Trentin ed entrambi lo hanno battuto allo sprint intermedio. Ora l'irlandese della Quick Step ha un +52 su Sagan.

00:00:49, 1012 Visualizzazioni, un' ora fa