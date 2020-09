Tutto da rifare per Peter Sagan che si era piazzato anche bene al traguardo di Poitiers. Il 2° posto all'arrivo, alle spalle di Caleb Ewan, faceva denotare una crescita di condizione, ma la scorrettezza ai danni di van Aert ai 200 metri è stata punita con il declassamento. Risultato? Retrocessione all'85° posto, niente punti al traguardo, e -13 in classifica a punti (quelli che aveva guadagnato allo sprint intermedio). Un bel 0 nell'11a tappa che proietta Sam Bennett in testa con 68 punti di vantaggio.

È finita per la maglia verde? Beh si complicano sicuramente i piani di Peter Sagan anche perché non restano che 2 tappe per 'velocisti' da qui a Parigi: la 19a frazione e, appunto, l'arrivo di Parigi alla 21a tappa. Il corridore slovacco però non demorde ed è convinto di potercela ancora fare a conquistare la sua 8a maglia verde in carriera.

Avevo la velocità giusta e, nello sprint, ho provato ad andare sul lato destro. Ho superato facilmente un corridore, ma poi è diventato molto stretto. Ho dovuto spostarmi per evitare le barriere e di conseguenza sono stato retrocesso. Questo mi è costato tanti punti, ma non ho ancora abbandonato la lotta per la maglia verde. [Peter Sagan a fine tappa]

La classifica a punti

Corridore Squadra Punti 1. Sam BENNETT Deceuninck Quick Step 243 punti 2. Peter SAGAN Bora Hansgrohe 175 punti 3. Bryan COQUARD B/B Hotels-Vital Concept 157 punti 4. Caleb EWAN Lotto Soudal 155 punti 5. Matteo TRENTIN CCC 140 punti 6. Wout VAN AERT Jumbo Visma 131 punti 7. Alexander KRISTOFF UAE Emirates Team 100 punti 8. Michael MORKOV Deceuninck Quick Step 92 punti 9. Julian ALAPHILIPPE Deceuninck Quick Step 82 punti 10. Cees BOL Sunweb 72 punti

Non solo Sagan vuole aggiungere un altro successo al palmarès nella classifica a punti del Tour, ma vuole diventare il secondo corridore nella storia a vincere la classifica a punti sia al Tour che al Giro nello stesso anno. L'unico a riuscirci fu l'uzbeko Djamolidine Abdoujaparov nel 1994 quando vestiva la maglia del Team Polti.

