Ciclismo

Tour de France - Sam Bennett sventola bandiera bianca e si stacca! Sagan, missione compiuta

La rincorsa della Deceuninck Quick Step non porta a nessun risultato e Sam Bennett è costretto ad abdicare nei confronti del gruppo maglia gialla. Tutto merito della Bora Hansgrohe di Peter Sagan che ha messo in difficoltà tutto il giorno il corridore irlandese per rientrare nella classifica a punti.

