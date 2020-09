Ciclismo

Tour de France senza Prudhomme: è positivo al covid, non darà più il via alle tappe

Il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme è risultato positivo al covid nella giornata di tamponi a tappeto per tutti corridori, membri dello staff e organizzatori. È asintomatico, ma resterà fermo per almeno 7 giorni prima di effettuare un nuovo tampone. Non sarà quindi lui a sventolare la bandiera dell'avvio di ogni tappa: compito ora affidato al suo vice François Lemarchand.

