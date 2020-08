A volte vinci, a volte perdi e oggi ho perso tutto. Tutto quello per cui avevo lavorato in questo 2020 per arrivare al Tour. Una caduta sul bagnato, siamo finiti a terra io, Caleb Ewan e tanti altri corridori e questo ha distrutto i miei sogni. Ha chiuso il mio Tour de France al primo giorno. Avevo le ginocchia 'aperte' e ho chiuso la tappa provando molto dolore, arrivando con più di 18 minuti di ritardo. Ovviamente fuori tempo massimo. È frustrante, ma questa è la realtà brutale del ciclismo. [John Degenkolb]

Oltre a Degenkolb, altri due corridori non sono partiti quest'oggi per l'inizio della seconda tappa. Fuori causa anche Philippe Gilbert che è riuscito a concludere la tappa, salvo poi scoprire la frattura della rotula del ginocchio sinistro.

Stavo correndo intorno alla 20a posizione in gruppo, quando sono caduti davanti a me. Sono riuscito a evitare quell’incidente. Ho superato due, tre corridori caduti e pensavo di essere al sicuro, ma poi sono caduti di nuovo e questa volta non sono riuscito a evitarli. Eravamo a terrà in 10-15 ragazzi. Immediatamente ho provato ad alzarmi, ma era impossibile. Ho aspettato lì circa due minuti, appoggiato a un guard rail. Poi sono partito da solo senza poter spingere davvero sui pedali. Con un piccolo gruppo di corridori, staccati, sono riuscito a finire, senza poter aiutare gli altri. Soffrivo. Un dolore paragonabile a quello del 2018. [Philippe Gilbert]