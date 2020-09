Ci aspettavamo bagarre e finalmente l'abbiamo avuta. Anche se il GPM più duro, il Col de Marie Blanque, era a 18 km dal traguardo c'è stata una bella sfida tra gli uomini di classifica. Adam Yates paga dazio e lascia la maglia gialla, anche Miguel Ángel López perde terreno, mentre mostra segnali di rinascita Egan Bernal che ha piazzato anche uno scatto in cima alla salita. Il più attivo, come sempre, è Tadej Pogacar ma Roglic risponde colpo su colpo insieme a Landa. I quattro sono bravi poi a riprendere Hirschi, partito in fuga sin dai primi km, per poi sfidarlo in volata sul traguardo di Laruns. Vince Pogacar e se lo merita per la caparbietà, ma Roglic si piazza comunque secondo prendendosi altri secondi di abbuono, con lo sloveno della Jumbo Visma che conquista la maglia gialla e distanzia Bernal di 21''. Si completa quindi la prima settimana del Tour con una classifica non definita, ma comunque ben delineata. Si è capito, infatti, chi ha l'ambizione di salire sul podio di Parigi e chi avrà solo un ruolo da comprimario.

Pogacar scatenato: sua la volata su Roglic e Hirschi! Rivivi lo sprint

Tour de France Da Nizza a Parigi: il percorso e la guida completa delle 21 tappe del Tour de France TRA 17 MINUTI

La nuova classifica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 38h40'01'' 2. Egan BERNAL Ineos Grenadiers +21'' 3. Guillaume MARTIN Cofidis +28'' 4. Romain BARDET AG2R +30'' 5. Nairo QUINTANA Arkéa Samsic +32'' 6. Rigoberto URAN Education First +32'' 7. Tadej POGACAR UAE Emirates +44'' 8. Adam YATES Mitchelton-Scott +1'02'' 9. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +1'15'' 10. Mikel LANDA Bahrain McLaren +1'42''

Si parte a razzo, Fabio Aru si stacca sulla seconda salita

Si parte subito in salita e Cosnefroy si prende il punticino della Côte d'Artiguelouve. Poi si susseguono scatti e controscatti, ma il gruppo non lascia fare. Ne paga le conseguenze Fabio Aru che perde contatto sulla prima salita, con il sardo che viene lasciato solo. Sulla seconda salita gli uomini della FDJ provano a lanciare in fuga Pinot, ma il francese è ancora alle prese con problemi alla schiena e si stacca. Alla fine riesce ad evadere dal gruppo Hirschi della Sunweb, ci provano anche Daniel Martínez (Education First), Barguil (Arkéa Samsic), Reichenbach e Gaudu (Groupama-FDJ), Castroviejo (Ineos Grenadiers), Formolo (UAE Emirates), Fraile (Astana) e Kämna (Bora Hansgrohe), ma Hirschi riesce a prendere un bel margine su tutti gli altri in salita. La Ineos Grenadiers di Bernal aveva provato a mandare in avanscoperta Rowe e van Baarle, ma ce la fanno solo con Castroviejo. Aru finisce ad oltre 10 minuti di ritardo e ai -80 km decide di abbandonare la corsa.

Aru, giornata nera: si stacca, manda a quel paese la moto e si ritira

Sempre Pogacar, c'è anche Bernal, ma Roglic si prende la gialla

Hirschi scollina per primo sul Col de la Hourcère e sul Col de Soudet e guadagna oltre un minuto in discesa, con i controattaccanti che devono recuperare 4'00'' allo sprint intermedio di Arette. Ai -42 km gli inseguitori vengono ripresi dal gruppo maglia gialla, guidato dalla Jumbo Visma. In salita il primo a partire è Pogacar, poi ci prova anche Bernal a lanciare un segnale, ma Roglic e Landa rispondono presente. Da dietro rimontano Porte e Bardet, ma Roglic si prende i secondi di abbuono al GPM e, di fatto, conquista la maglia gialla viste le difficoltà di Adam Yates, ma che rischio con Pogacar nella volata...

Che rischio al Tour! Roglic e Pogacar si toccano alla volata del GPM

Pogacar vince la volata: altro abbuono per Roglic

Hirschi scollina con 17'' di margine e prova il numero in discesa, dietro il quartetto Bernal-Roglic-Pogacar-Landa che lo vuole raggiungere prima del traguardo per la vittoria di tappa e gli abbuoni. A -1,7 dal traguardo si rialza Hirschi che spera di regolare gli altri in volata: lo svizzero è messo bene, ma Pogacar ha lo spunto più veloce andando a conquistare tappa e altri secondi in classifica, ma Roglic completa il numero piazzandosi 2° e prendendo un altro abbuono. Niente abbuono invece per Bernal che si piazza 4°, gli altri staccati arrivano con 11'' di ritardo. La prima settimana si chiude, quindi, con la Slovenia al potere.

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Tadej POGACAR UAE Emirates 3h55'17'' 2. Primoz ROGLIC Jumbo Visma st 3. Marc HIRSCHI Sunweb st 4. Egan BERNAL Ineos Grenadiers st 5. Mikel LANDA Bahrain McLaren st 6. Bauke MOLLEMA Trek Segafredo +11'' 7. Guillaume MARTIN Cofidis +11'' 8. Romain BARDET AG2R +11'' 9. Richie PORTE Trek Segafredo +11'' 10. Rigoberto URAN Education First +11'' 11. Nairo QUINTANA Arkéa Samsic +11'' 15. Adam YATES Mitchelton-Scott +54'' 16. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +54''

Anche Pinot in difficoltà: prima prova la fuga, poi si stacca

Tour de France Tour de France: l'elenco dei partecipanti, ritirati e squalificati UN GIORNO FA