Tour de France

Che volata! I migliori sprinter non si volevano perdere l'ultima occasione per centrare un successo di tappa, considerando che il prossimo appuntamento per le ruote veloci ci sarà solo alla 19a frazione. Ecco che si rivede van Aert, è carichissimo Sagan, ma ci sono anche Bennett, Ewan e Coquard. Purtroppo molto indietro gli italiani, ma che bagarre tra Sagan e van Aert che si spintonano a filo della transenna e tra i due spunta da dietro Caleb Ewan. 5° successo per l'australiano che bissa la vittoria di Sisteron e retrocesso Sagan che finisce 85° e senza punti per la maglia verde. Non succede nulla a livello di classifica generale, se non che Miguel Ángel López perde un valido gregario come Ion Izagirre, stessa cosa Buchmann che perde Mühlberger.

Corridore Squadra Tempo 1. Caleb EWAN Lotto Soudal 4h00'01'' 2. Sam BENNETT Deceuninck Quick Step st 3. Wout VAN AERT Jumbo Visma st 4. Bryan COQUARD B/B Hotels-Vital Concept st 5. Clément VENTURINI AG2R st 6. Mads PEDERSEN Trek Segafredo st 7. Luka MEZGEC Mitchelton Scott st 8. Hugo HOFSTETTER Israel st 9. Oliver NAESEN AG2R st 10. Ryan GIBBONS NTT st 11. Matteo TRENTIN CCC st 15. Niccolò BONIFAZIO Total Direct Énergie st 17. Elia VIVIANI Cofidis st 85. Peter SAGAN Bora Hansgrohe st

Solo Ladagnous in fuga, Bennett fa suo il 2° posto allo sprint intermedio

Pronti, via e parte Matthieu Ladagnous in fuga, ma il corridore della Groupama-FDJ non riesce a portarsi dietro altri corridori. Il francese accumula un vantaggio massimo di 3 minuti, passa per primo sulla Côte de Cherveux (1 punto per il GPM di 4a categoria) e al traguardo volante di Les Grands Ajoncs, con Sam Bennett che vince la volata per il 2° posto davanti a Sagan e Trentin. A 43 km dall'arrivo viene ripreso Ladagnous, mentre si ritirano Mühlberger (Bora Hansgrohe) e Ion Izagirre (Astana) che ha preso un brutta botta contro il marciapiede.

Pöstlberger cerca il numero

A 20 km dal traguardo comincia il lavoro delle squadre per la volata, anche perché c'è un po' di vento laterale. Roglic rimane solo con van Aert, poi salgono gli Ineos di Bernal per non rischiare. Ai -6,3 dal traguardo prova la sparata Pöstlberger, ma l'austriaco viene ripreso dal duo Jungels-Asgreen e così rimonta il gruppo guidato dalla NTT di Boasson Hagen.

Doppietta per Caleb Ewan. Che bagarre tra van Aert e Sagan

Il primo a partire è van Aert, ma il belga viene ostacolato da Peter Sagan che spunta dalla destra e lo sposta. Da dietro spuntano Sam Bennett e Caleb Ewan, ma a vincere è l'australiano che bissa il successo di Sisteron. Inevitabile la retrocessione di Sagan che viene declassato all'85° posto, senza punti per la maglia verde.

La classifica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 46h15'24'' 2. Egan BERNAL Ineos Grenadiers +21'' 3. Guillaume MARTIN Cofidis +28'' 4. Romain BARDET AG2R +30'' 5. Nairo QUINTANA Arkéa Samsic +32'' 6. Rigoberto URAN Education First +32'' 7. Tadej POGACAR UAE Emirates +44'' 8. Adam YATES Mitchelton-Scott +1'02'' 9. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +1'15'' 10. Mikel LANDA Bahrain McLaren +1'42''

