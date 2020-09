Ciclismo

Tour de France: storie tese tra Sagan e van Aert in volata, il belga è furioso

Mentre Caleb Ewan festeggia per la 5a vittoria in carriera al Tour e Sam Bennett si complimenta, van Aert non le manda a dire a Sagan ed è fuorioso per essere stato spostato durante la volata.

