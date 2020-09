Ciclismo

Tour de France - Sul Massiccio centrale vince Daniel Martinez: Kamna ko. Rivivi l'arrivo

Che tappa con una fuga che prende più di 10 minuti di vantaggio sul gruppo. Sul Pas de Peyrol è sfida tra Daniel Martinez e Kämna, ma a vincere è il colombiano dell'Education First che riscatta in parte un avvio da incubo in questo Tour de France.

00:01:21, 2394 Visualizzazioni, un' ora fa