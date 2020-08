Finalmente Alaphilippe! Il moschettiere non vinceva dal 19 luglio 2019, quando conquistò la cronometro di Pau sempre al Tour de France, e finalmente è riuscito a sbloccarsi dopo tanta sfortuna e diversi piazzamenti. Anche alla prima al Tour era caduto, ma questa volta ha scelto il momento buono per partire e per fare la differenza. Sul Col des Quatre Chemins è stato il primo a rompere gli indugi e, soprattutto, ha mantenuto la lucidità nel finale quando è riuscito a battere Hischi allo sprint. Successo che gli vale anche la maglia gialla, portata l'anno scorso fino alla penultima tappa di salita del Tour. Un nuovo inizio per il francese? C'è da sperarlo, anche se sarà difficile che battagli per la classifica generale. A proposito di classifica, ha fatto paura la caduta di Dumoulin che è subito rientrato in gruppo mentre ha salutato il plotone Daniel Martinez che ha pagato proprio sull'ultima salita. Il capitano dell'Education First, e vincitore dell'ultimo Giro del Delfinato, era rientrato dopo una caduta ma quando il ritmo è salito ha perso le ruote dei migliori (in classifica è finito a 3'53'').

La classifica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE Deceuninck Quick Step 8h41'35'' 2. Adam YATES Mitchelton Scott +4'' 3. Marc HIRSCHI Sunweb +7'' 4. Sergio HIGUITA Education First +17'' 5. Tadej POGACAR UAE Emirates Team +17'' 6. Esteban CHAVES Mitchelton Scott +17'' 7. Davide FORMOLO UAE Emirates Team +17'' 8. Egan BERNAL Ineos Grenadiers +17'' 9. Richard CARAPAZ Ineos Grenadiers +17'' 10. Tom DUMOULIN Jumbo Visma +17'' 11. Primoz ROGLIC Jumbo Visma +17'' 39. Domenico POZZOVIVO NTT +1'31'' 43. Fabio ARU UAE Emirates Team +2'24'' 46. Daniel MARTINEZ Education First +3'53''

Sagan e Trentin in fuga

Al km 0 parte subito la fuga di giornata con lo scatto di 8 uomini, anche per il traguardo volante posto dopo 16 km. Ci sono Matteo Trentin e Peter Sagan: a vincere lo sprint di Lac du Broc è proprio il corridore italiano che perde però la testa della corsa a causa di una foratura. Dietro il gruppo viaggia regolare, ma è subito in difficoltà Gaudu - compagno di squadra di Pinot - a causa delle botte del giorno precedente. In testa ci sono Sagan e Pöstlberger (Bora Hansgrohe), Cosnefroy (AG2R), Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Skujins (Trek Segafredo), Perez (Cofidis) e Gogl (NTT) che accumulano un vantaggio massimo di 3'03'' sul gruppo guidato dall'UAE Emirates Team.

Problemi per Daniel Martinez, si stacca Kristoff

Cosnefroy vince il primo GPM di giornata, poi tocca a Perez sul Col du Turini, mentre il gruppo non ha fretta di rimontare. Anzi, sulla seconda asperità di giornata si stacca la maglia gialla di Kristoff e a quel punto è la Jumbo-Visma a controllare la situazione. Gruppo compatto a 40 km dall'arrivo e Alaphilippe muove le proprie pedine in vista di un possibile scatto sul Col d'Èze. Davanti anche l'Education First per Daniel Martinez e la Bahrain McLaren per Landa, ma alla fine non parte nessuno in attesa del Col des Quatre Chemins. Daniel Martinez, però, finisce per terra e il colombiano perde in poco tempo circa un minuto dal gruppo dei big.

Alaphilippe scatta e vince la volata

A 13,3 km dall'arrivo ecco lo scatto di Alaphilippe che sul Col des Quatre Chemins vuole fare la differenza per tappa e maglia. Hischi lo segue, dietro si staccano Daniel Martinez e Pozzovivo, mentre cade Dumoulin che però riesce comunque a rientrare. Ci prova anche Adam Yates che riesce a raggiungere il duo di testa e 'vince' la volata allo scollinamento trovando gli 8'' di abbuono. Il gruppo non rinviene ed è quindi volata a tre: Alaphilippe parte ai 300 metri e riesce ad evitare il rientro di Hischi.

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE Deceuninck Quick Step 4h55'27'' 2. Marc HIRSCHI Sunweb st 3. Adam YATES Mitchelton Scott st 4. Greg VAN AVERMAET CCC +2'' 5. Sergio HIGUITA Education First +2'' 6. Bauke MOLLEMA Trek Segafredo +2'' 7. Alexey LUTSENKO Astana +2'' 8. Tadej POGACAR UAE Emirates Team +2'' 9. Maximilian SCHACHMANN Bora Hansgrohe +2'' 10. Alberto BETTIOL Education First +2''

