Matteo TRENTIN (CCC)

Un peccato, è stata una gara a fare perdere gli altri piuttosto che a vincere. Non è stato troppo divertente per me, preferivo giocarmi la tappa e perdere. È stato tutto in un attimo, dopo il traguardo volante ho provato a tirare dritto sapendo che in volata non avremmo avuto possibilità di vittoria, ho parlato con Peter e siamo andati. Poi in un secondo si è formato questo gruppetto, ci hanno lasciati andare anche perché quelli di classifica pensavano alla cronometro di domani. Io ho attaccato per primo, Peter è venuto a chiudere, ho detto anche a Van Avermaet che erano tutti al gancio, ma poi Kragh Andersen ci ha messo di nuovo tutti nel sacco

Peter SAGAN (Bora Hansgrohe)

Oggi ho provato a vincere in tutti i modi possibili e la squadra ha fatto del suo meglio per centrare questo obiettivo. Quando siamo partiti a circa 30 km dalla fine, si è formato un gruppetto con 12 corridori e c'erano quattro squadre, penso, che avessero due corridori. Di conseguenza, era impossibile per me rispondere a tutti gli attacchi da solo. Ancora una volta abbiamo dato il massimo e sicuramente darò il massimo per cercare di vincere a Parigi

Soren KRAGH ANDERSEN (Sunweb)

Devo dire che quando mi hanno detto, negli ultimi km, che avevo un minuto di vantaggio non riuscivo a realizzarlo. Ero in gruppo con avversari molto forti, ma quando il momento è arrivato ho pensato che potevo prendere un piccolo margine. Un’azione nata così ed è andata bene. Lo ricorderò per tutta la vita e sono felicissimo per questo risultato

Luka MEZGEC (Mitchelton Scott)

Oggi abbiamo una delusione per il mancato successo, e la soddisfazione per aver trovato comunque un buon piazzamento. Ovviamente avrei voluto vincere, tutti vogliono vincere almeno una tappa al Tour. Ho fatto due volte secondo dietro lo stesso avversario, ma sono contento delle mie performance sin qui. In queste situazioni è una scommessa, bastava che uno solo gli andasse dietro e sarebbe stata una corsa completamente diversa. A volte vinci e a volte perdi, ma nel ciclismo sono di più quelle in cui perdi. Parigi è l’unico obiettivo rimasto, non vedo l’ora. L’ho vista tante volte in tv e ora sarò lì, se riesco a terminare domani

Sam BENNETT (Deceuninck Quick Step)

Oggi bisognava essere forti di testa. L’attacco di Kragh Andersen non aveva niente a che vedere con me, quella era un’altra gara, io avevo la mia corsa nella corsa, mentre lui faceva la sua. C’è un altro po’ di fatica da fare, ma ci avviciniamo a Parigi

