Ciclismo

Tour de France - Valach, ds Bora: "Maglia verde? Il Tour è lungo e Sagan può vincerla"

Il ds della Bora Hansgrohe non è pienamente deluso per l'esito della tappa di Lione, anche se sperava in un risultato diverso visto il grande lavoro della squadra. Ma c'è ancora tempo per rimontare Sam Bennett per conquistare la maglia verde.

