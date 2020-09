La Jumbo Visma non si stanca di vincere ma, soprattutto, Wout van Aert vuole dimostrare di essere il più forte dopo un agosto da favola. Proprio nelle ultime ore aveva ricevuto il premio di miglior corridore del mese (aveva vinto Strade Bianche, Milano-Sanremo e la prima tappa del Delfinato), ma anche il suo settembre non sembra niente male. Grandissimo lavoro in salita - si ripetiamo in salita - per Roglic nella prima tappa con arrivo in cima; il giorno dopo la vittoria in volata senza squadra, anzi, sfruttando il lavoro degli altri e colpendo Cees Bol in rimonta. Sam Bennett si piazza 3° e scavalca nella classifica a punti un deludente Sagan che non va oltre il 4° posto. Male gli italiani: Nizzolo è il primo. con il campione europeo che si piazza 11°. Non cambia nulla in classifica generale anche se gli Ineos Grenadiers di Bernal avevano tentato lo scherzetto proprio ai Jumbo Visma azionando un ventaglio. Clamoroso poi nel finale con Alaphilippe che prende una borraccia negli ultimi km (non è previsto da regolamento) e viene penalizzando, perdendo così la maglia gialla.