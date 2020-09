Ciclismo

Tour de France: van Aert è il più in forma del Tour, rivivi la volata di Privas

Dopo aver lavorato come un matto per Roglic nella prima tappa in salita, van Aert si prende anche lo sfizio di vincere una frazione in volata. Il belga, corridore completissimo, sfrutta il lavoro del treno della Sunweb prima di piazzare la stoccata che lascia di sasso Bol, Sam Bennett e Sagan. Lui che aveva vinto anche Strade Bianche e Milano-Sanremo.

00:01:02, 11233 Visualizzazioni, da un' ora