Wout van Aert non ci sta. Ok il declassamento di Peter Sagan, ma il corridore belga chiede più attenzione all'UCI circa le regole da rispettare durante gli sprint. Memore dell'errore del suo stesso compagno di squadra Groenewegen, qualche settimana fa, al Giro di Polonia in volata con Jakobsen. La volata di Sagan è stata irregolare a Poitiers e l'UCI deve impegnarsi a lanciare un messaggio verso tutti, dice il corridore della Jumbo-Visma, autore di due vittorie a questo Tour...

Non c'era lo spazio per passare da quella parte ed è scorretto crearsi lo spazio in quella maniera, spostandoti con le spalle. È completamente contrario alle regole. Il problema è che se l'UCI non fa nulla contro questo genere di azioni tutti penseranno che qualsiasi cosa sia autorizzata. [Wout van Aert dopo la tappa]

Tour de France Sagan sicuro: "Maglia verde persa? Non ho concluso la mia lotta" 3 ORE FA

Abbiamo avuto casi del genere non tanto lontano nel passato, giusto qualche settimana fa. Ripeto, per me non è finita, ci vuole più attenzione. Le transenne sono pericolose? Qui al Tour sono piuttosto sicure, ma il problema non sono le transenne. Bisogna sprintare su una linea e lui non l'ha fatto

L'UCI comunque non ha perso tempo per declassare Peter Sagandal 2° all'85° posto, privando lo slovacco di tutti i punti conquistati nell'11a tappa. Sia quelli dell'arrivo, ma anche quelli conquistati in precedenza allo sprint intermedio (13 punti). L'UCI, però, ha anche multato per 200 franchi svizzeri van Aert per comportamento poco idoneo dopo lo sprint: il belga infatti ha rivolto il dito medio a Sagan appena concluso lo sprint.

Storie tese tra Sagan e van Aert in volata: il belga è furioso

Tour de France Tutte le classifiche dopo l'11a tappa del Tour de France 3 ORE FA