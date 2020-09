Tour de France

Dopo la tappa regina arriva un'altra frazione molto difficile da gestire. Se volevi ribaltare la corsa dovevi partire da lontano e così ha fatto Mikel Landa, anche se il basco ha fatto la differenza a metà. Non è riuscito a fare fuori quelli del podio, ma ha comunque distanziato Rigoberto Uran e Adam Yates in vista della cronoscalata di sabato che renderà definitiva la classifica generale. Miguel Ángel López non si muove: chi ha provato uno scattino è stato Pogacar (anche per i punti della maglia a pois), ma ancora una volta ha risposto presente Primoz Roglic che non ha fatto scappare nessuno. Lo sloveno della Jumbo Visma sta dominando e, anzi, ha provato ad andarsene sullo sterrato. A questo punto tutto è in rinviato alla Planche des Belles Filles, dove speriamo di vedere tra i primi 10 anche Damiano Caruso. Riscatto Ineos Grenadiers, intanto. Ok l'uscita di scena di Bernal, ma ha trovato la vittoria di tappa Kwiatkowski con Carapaz che si è preso la maglia a pois.

La classifica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 79h45'30'' 2. Tadej POGACAR UAE Emirates +57'' 3. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +1'27'' 4. Richie PORTE Trek Segafredo +3'06'' 5. Mikel LANDA Bahrain McLaren +3'28'' 6. Enric MAS Movistar +4'19'' 7. Adam YATES Mitchelton Scott +5'55'' 8. Rigoberto URAN Education First +6'05'' 9. Tom DUMOULIN Jumbo Visma +7'24'' 10. Alejandro VALVERDE Movistar +12'12'' 11. Damiano CARUSO Bahrain McLaren +12'31'' 12. Guillaume MARTIN Cofidis +13'16'' 13. Richard CARAPAZ Ineos Grenadiers +17'48'' 14. Warren BARGUIL Arkéa Samsic +28'03'' 15. Sepp KUSS Jumbo Visma +35'54''

Si parte a tutta per entrare nella fuga di giornata, con ben 32 uomini al comando. Tanti nomi importanti da Carapaz a Kwiatkowski, da De Gendt ad Hirschi, da Pello Bilbao a Bettiol, da Luis León Sánchez a Jesús Herrada. Dentro anche Trentin, Sagan e Sam Bennett per la volata del traguardo volante, vinta ancora dalla maglia verde che supera Trentin e Sagan. Da dietro provano a partire anche Guillaume Martin e Barguil, ma riesce ad evadere dal gruppo solo Damiano Caruso. Hirschi si prende i punti del primo GPM davanti a Carapaz poi, al termine della discesa, si forma un gruppetto con Carapaz e Kwiatkowski, Edet, Pello Bilbao e Hirschi. Lo svizzero è scatenato e si prende i punti anche della Côte de la route des Villes e del Col des Saisies, sempre con Carapaz secondo.

Hirschi però cade in discesa e Carapaz ne approfitta prendendosi il 1° posto sul Col des Aravis (1a categoria) e sulla Montée du Plauteau des Glières (hors catègorie), con l'ecuadoriano che si issa in vetta alla classifica scalatori.

Si stacca anche Pello Bilbao e Carapaz e Kwiatkowski arrivano da soli al traguardo, con i due che arrivano abbracciati. Vincerà Kwitakowski che centra il suo primo successo in un Grande Giro, mentre Carapaz si 'consola' con la maglia a pois da difendere nella cronoscalata di La Planche des Belles Filles.

La classifica scalatori

Corridore Squadra Tempo 1. Richard CARAPAZ Ineos Grenadiers 74 punti 2. Tadej POGACAR UAE Emirates 72 punti 3. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 67 punti

Landa ci prova e guadagna qualcosa. Roglic non si stacca mai!

Da dietro parte invece Mikel Landa, aiutato da Poels, che attacca all'inizio della Montée du Plauteau des Glières. Si rimette quindi a tirare la Jumbo Visma con van Aert e si staccano via via Uran, Guillaume Martin, Valverde e Adam Yates. Poi tocca a Enric Mas partire: Roglic e Pogacar rispondono presente e riprendono in due pedalate Landa.

Nel tratto in sterrato si stacca anche Porte a causa di una foratura, ma l'australiano riesce a rientrare grazie ad una super discesa e all'aiuto di Dumoulin e van Aert che vogliono stare vicino al proprio capitano. Landa mette a tirare Damiano Caruso e Pello Bilbao (che erano andati in fuga), ma non ci sono attacchi di sorta sul Col des Fleuries. Roglic non lascia neanche l'abbuono del 3° posto, con van Aert che si piazza mentre lo stesso sloveno batte Pogacar per la volata del 4° posto. Il Tour è sempre più vicino per il corridore della Jumbo Visma.

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Michal KWIATKOWSKI Ineos Grenadiers 4h47'33'' 2. Richard CARAPAZ Ineos Grenadiers st 3. Wout VAN AERT Jumbo Visma +1'51'' 4. Primoz ROGLIC Jumbo Visma +1'53'' 5. Tadej POGACAR UAE Emirates +1'53'' 6. Richie PORTE Trek Segafredo +1'54'' 7. Enric MAS Movistar +1'54'' 8. Mikel LANDA Bahrain McLaren +1'54'' 9. Damiano CARUSO Bahrain McLaren +1'54'' 10. Tom DUMOULIN Jumbo Visma +1'54''

