Doveva essere una tappa di trasferimento, ma il vento ha cambiato i piani di molti corridori. L'aveva studiata bene Peter Sagan che ha messo i suoi a tirare all'altezza della prima salita di giornata per mettere in difficoltà i velocisti, rinforzando poi l'andatura grazie al vento laterale che ha spaccato in tre il gruppo. Fuori tanti nomi di grido: da Viviani a Nizzolo, da Kristoff a Sam Bennett. Daniel Oss è il più carico (per lui anche numerino rosso di combattivo di giornata) e, dopo la Bora Hansgrohe, anche la Ineos Grenadiers ha azionato il ventaglio con Kwiatkowski. Anche qui l'azione è efficace: non si staccano i vari Roglic o Dumoulin, ma escono di classifica corridori importanti come Mikel Landa e Tadej Pogacar (che era 3° stamattina) che perdono 1'21'' al traguardo. Perdono posizioni anche Porte, Mollema e Carapaz che ha rimediato un problema meccanico proprio sul più bello. Alla fine è volata, ma non con i soliti noti: c'è Sagan, ci prova anche Alaphilippe, ma vince sempre van Aert che mette in castagna Boasson Hagen, Coquard e Laporte.