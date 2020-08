Christopher Froome of The United Kingdom and Team INEOS

L'ex corridore del Team Sky e vincitore di un'edizione del Tour de France non è affatto stupito circa la mancata convocazione di Froome e Geraint Thomas per la Grande Boucle. Anzi, è un modo ulteriore di dimostrare la forza di una squadra che punta a vincere, ma solo con corridori in forma e non solo con i nomi.

Il Tour de France è ormai alle porte e la super corazzata del Team Ineos, che doveva vedere l'inserimento di Froome, Geraint Thomas e Bernal, avrà invece solo il colombiano sulle strade francesi. Un segno di debolezza della squadra? No, secondo Bradley Wiggins. Anzi, è un segno di forza di un team che ha convocato corridori funzionali per un'unica missione: quella di vincere il Tour. Avere corridori come Thomas e Froome, giusto per averli, sarebbe stato controproducente e Dave Brailsford ha avuto il coraggio di lasciare a casa gli elementi che non avrebbero dato una grossa mano. Thomas e Froome saranno utili in altri Grande Giri...

Nessun corridore è più grande della squadra. Si tratta di una vittoria di squadra, non di una nazionalità, delle emozioni che ci dà un corridore o la lealtà che si deve avere per un corridore che ha dato tanto. Vincere è lo standard per il Team Ineos, non il secondo posto. Se l'hai vinto conta qualcosa, no se sei arrivato secondo con Froome o Geraint Thomas. [Bradley Wiggins a Eurosport UK]

Tour de France Nibali, Viviani, Sagan, Bernal, Alaphilippe: chi va al Tour de France 2020? La startlist provvisoria DA UN' ORA

Nessuno si aspettava che Geraint Thomas potesse non essere convocato per il Tour de France. Questo ti mostra la forza e la profondità di questa squadra, anche a livello di pianificazione. C'è Bernal e si punta su di lui, perché è su di lui che si stanno mettendo i soldi. E l'obiettivo della squadra è di vincere i Grandi Giri

Play Icon WATCH Froome proprio non va! Ecco il momento in cui si stacca alla 1a tappa del Giro del Delfinato 00:00:29

Dave Brailsford uno dei manager migliori nel mondo del ciclismo

È proprio questo che rende Brailsford un grande manager. L'ho sperimentato io stesso quando ero al Team Sky. Nessuno è più grande della squadra in cui si corre. C'è la vittoria di squadra, non dei singoli e si punta su quello che ha la forma migliore. Geraint Thomas e Froome scontenti? Gli stessi atleti e vincitori delle passate edizioni, non vogliono tornare se non hanno la condizione per vincere. E se Geraint Thomas avesse avuto la giusta condizione, sarebbe andato al Tour. Non è che la Ineos può prendere a cuor leggero di lasciare a casa uno come Thomas. Per lui credo sia un sollievo, non avere la pressione che avrebbe subito nelle prime settimane

E Froome?

Froome così ha un po' di tempo e ha degli obiettivi da potersi giocare più avanti. Ha una grande possibilità di vincere la Vuelta così. Questo lo aiuterà. Se Froome avrà la giusta condizione l'anno prossimo, beh allora potrà provare a vincere il suo quinto Tour de France

Brailsford come Alex Ferguson

È bravissimo nella gestione di tutto, soprattutto della comunicazione. In queste settimane avrà avuto diversi colloqui con Geraint Thomas e Froome che hanno ammesso di non avere la giusta condizione. Thomas si sarà sicuramente fatto avanti per il ruolo di gregario per Bernal - posso dire che lui sia stato il mio miglior compagno di squadra - ma Brailsford stesso gli avrà detto 'non ti preoccupare, pensiamo al Giro'. Questo significa rispettare i corridori

Play Icon WATCH Chris Froome fischiato: dito medio al pubblico francese 00:00:14

Tour de France Tour de France 2020: da Nizza a Parigi, tutte le tappe in Diretta su Eurosport 1 e sul Player DA UN' ORA