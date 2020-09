Dopo l'espulsione dal Tour de France, il ds della Jumbo Visma Merijn Zeeman ha chiesto scusa per il comportamento adottato con i Commissari di Giuria dell'UCI che avevano subito un'aggressione verbale - a loro dire - per aver effettuato un controllo di routine sulla bici di Roglic (per verificare l'eventuale presenza di motorini).

Zeeman oltre alla scuse ha però spiegato il perché del suo comportamento, in quanto il Commissario addetto al controllo delle bici avrebbe danneggiato il mezzo dello sloveno rovinando una guarnizione speciale adottata solo per Roglic. Detto questo, la bici di Roglic non aveva assolutamente irregolarità.

Mi sono arrabbiato quando il Commissario ha smontato la guarnitura dalla bici di Primoz Roglic. Siamo per uno sport equo e questo include anche controlli, ma ciò deve essere eseguito in modo ragionevole. Nonostante ciò, avrei dovuto mantenere la calma e avvicinarmi al commissario UCI in modo più rispettoso. [Merijn Zeeman, ds Jumbo Visma]

Zeeman resterà comunque in Francia a seguito del team sul pullman della squadra, ma non potrà fungere mansioni ufficiali sulla ammiraglia.

