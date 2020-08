Tom Dumoulin ha partecipato alla conferenza stampa pre Tour de France in cui ha discusso della sua squadra e dei suoi rivali. Molti parlano della Grande Boucle come di una sfida tra la Jumbo-Visma, sodalizio in cui milita il neerlandese, e il Team Ineos. Tuttavia, Dumoulin la pensa in modo differente, queste le sue parole: “Il Tour è molto più che Jumbo contro Ineos. Ci sono venti corridori che possono vincere o salire sul podio. Io e Roglic faremo entrambi classifica e solo la terza settimana ci dirà chi è più forte“.