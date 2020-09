Ciclismo

Tour, Kwiatkowski: "Ho vissuto tante emozioni in bici, ma questo sarà un giorno indimenticabile"

Primo successo in un Grande Giro per Kwiatkowski: il polacco è molto emozionato nel post gara. E dire che in carriera ha vinto una Milano-Sanremo, un Amstel Gold Race, una Strade Bianche, un Clasica di San Sebastian e, soprattutto, un Mondiale.

