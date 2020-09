Mi sembra di sognare, è come se la mia testa stesse esplodendo. Ero già contento del mio 2° posto e ora ho la maglia gialla. Non so cosa dire, è fantastico. Non so come ho fatto. L’ho sognata e ce l’abbiamo fatta con tutta la squadra, con la quale ho fatto la ricognizione. Conoscevo ogni curva, ogni punto in cui dovevo accelerare. Alla fine ho attaccato come un matto e ci sono riuscito. Non riuscivo nemmeno a sentire quello che veniva detto alla radio perché c’era troppo rumore. Quando ero un ragazzino il mio sogno era solo quello di partecipare al Tour de France e ora ho la maglia gialla. Dopo la Vuelta pensavo di poter lottare con i migliori, ma non di vincere così la maglia gialla del Tour. Mi dispiace anche per Primoz Roglic, che aveva fatto un ottimo Tour de France e ha avuto una brutta giornata