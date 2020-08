Ciclismo

Tutti giù per terra a 3km dalla fine: Pinot e Gaudu rischiano di abbandonare

Serie di cadute infinite nella prima giornata di Tour de France. I corridori più colpiti sono quelli della Groupama-FDJ, con Pinot e Gaudu che non perdono per fortuna secondi (o minuti) in classifica generale.

