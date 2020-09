I test PCR sono stati svolti su tutti gli 'attori' del Tour de France - test svolti dall'unità medica mobile Unilab di Lione - così come era stato fatto lo scorso lunedì 6 settembre in occasione del primo giorno di riposo. In quel frangente furono segnalate quattro positività, per quattro squadre diverse, dove erano stato colpiti membri dello staff di AG2R, Cofidis, Mitchelton Scott e Ineos Grenadiers che erano subito stato allontanati. Nessuna squadra verrà così estromessa a sei giorni dalla conclusione del Tour, a meno che non vengano ravvisate altre positività da qui ai prossimi giorni (per estromettere una squadra servono due positivi accertati).