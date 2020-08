Ciclismo

Viviani: "Ci sono poche occasioni e voglio vincere al Tour. Sto bene"

Elia Viviani ha cerchiato di rosso questa tappa, una delle poche per i velocisti in gara al Tour de France. L'italiano vuole trovare la prima vittoria al Tour con la maglia della Cofidis, squadra che non vince alla Grande Boucle da 13 anni.

00:00:59, 94 Visualizzazioni, da 29 minuti