Ciclismo

Viviani questa mattina ci credeva: "Staremo davanti"

Il corridore della Cofidis sapeva che questa tappa sarebbe stata molto movimentata in avvio a causa del vento e della salitella iniziale, ma contava di star davanti e mettere in scacco gli avversari. Purtroppo, è stato proprio Viviani a finire in trappola.

00:01:23, 199 Visualizzazioni, un' ora fa