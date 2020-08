Ciclismo

Volata pazzesca di Ewan, Nizzolo terzo: rivivi l'arrivo

Ritonano le ruote veloci e riecco Caleb Ewan che vince con una pazzesca rimonta su Sam Bennett. Si piazza al 3° posto il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo. Non cambia nulla in classifica generale: Alaphilippe resta in giallo.

