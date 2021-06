Ciclismo

Ciclismo, 24 luglio 2022 sarà una data storica: la nascita del Tour de France femminile

TOUR DE FRANCE - In questi anni tra Tour e Vuelta, abbiamo visto anche delle giornate dedicate alle donne. In Francia c'è sempre stata "La Course by Le Tour", una sorta di Tour al femminile ma di un solo giorno. Dal 24 luglio 2022, però, anche le donne avranno il loro palcoscenico con la nascita del Tour de France al femminile. Una vera e propria corsa a tappe come succede con gli uomini.

