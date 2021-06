Ciclismo

Ciclismo, Alberto Contador: "Un Tour de France lo si può perdere in un giorno, non bisogna mollare di 1cm"

TOUR DE FRANCE - Alberto Contador, vincitore di 9 Grandi Giri in carriera, ci spiega lo stress e il nervosismo che si prova nella prima settimana di un Tour. Prima settimana dove non si può vincere già la maglia gialla, ma dove la si può perdere quasi in maniera definitiva per una minima disattenzione.

00:01:39, 2 ore fa