Alexandre Vinokourov non è più un dirigente della Astana – Premier Tech. A dare la notizia è il quotidiano francese L’Equipe secondo il quale l’ex ciclista kazako sarebbe stato licenziato dal nuovo gruppo dirigenziale per motivi personali. Una decisione quanto meno inusuale per i tempi, siamo a pochi giorni dall’inizio del Tour de France.

Vinokourov è stato tra i fondatori del team kazako nel 2006 ed ha assunto il ruolo di General Manager a partire dal 2013. E’ stato sempre uno degli uomini più importanti del team per la gestione degli atleti in corsa ma la situazione sembra essere cambiata con l’arrivo dello sponsor canadese.

Secondo il quotidiano francese le incomprensioni risalirebbero ai mesi passati, bisogna ricordare inoltre che in precedenza erano già stati licenziati altri due direttori sportivi, il kazako Alexandre Shefer e il russo Dimitri Sedun.

Gli avvocati dell’ex ciclista kazako avrebbero intrapreso le procedure necessarie per il suo reintegro, contestando un dossier che non avrebbe alcun fondamento. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane che si preannunciano infuocate.

