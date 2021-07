Ciclismo

Ciclismo, il Tour de France alternativo di Lachlan Morton: in giro da solo per beneficenza

TOUR DE FRANCE - Il corridore dell'Education Nippo non è stato convocato per il Tour, ecco che Lachlan Morton ha intrapreso un giro alternativo. L'australiano pedalerà comunque le strade del Tour, ma da solo e con un'attrezzatura da 20 kg (dormirà sempre in una tenda). Il tutto a scopo benfefico: per ogni km pedalato, Rapha ed EF Education First doneranno delle biciclette a World Bicycle Relief.

00:00:22, un' ora fa