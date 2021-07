Ciclismo

Ciclismo, Tour 2021 de France, tappa 12: Saint Paul Trois Châteaux-Nîmes, il profilo in 3D

TOUR DE FRANCE - Nuova occasione per i velocisti con Cavendish che punta al poker e, soprattutto, a raggiungere le tante agognate 34 vittorie al Tour per pareggiare il record di Eddy Merckx. Ci saranno il Col du Serre de Tourre (non classificato come GPM) e la Côte du Belvédère de Tharaux (3a categoria), ma non dovrebbero esserci grossi problemi per gli sprinter. Occhio però al dentello finale.

00:00:52, 39 minuti fa