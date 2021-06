Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

L'ASO, gli organizzatori del Tour de France, ha sporto denuncia contro ignoti, non conoscendo l'identità della signora che è poi scappata. La Gendarmerie del Dipartimento di Finistère ha fatto un appello alla cittadinanza per avere informazioni sulla ormai famosa spettatrice che risulta introvabile. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe una signora tedesca venuta in vacanza in Bretagna.



Ma cosa rischierebbe nel caso la Gendarmerie dovesse trovarla? Secondo L'Equipe, che ha raccolto i pareri di diversi avvocati penalisti, la signora verrebbe incriminata per "lesioni involontarie con invalidità non superiore a tre mesi per violazione (come dovrebbe essere il caso dei ciclisti colpiti dalla caduta) non deliberati da un obbligo di sicurezza o prudenza". Considerando che i ciclisti in questione non hanno avuto ferite devastanti, la spettatrice rischierebbe solo 1500€ euro di multa. Questo stando alla denuncia penale sporta da ASO.

Jasha Sütterlin. Il tedesco della DSM, infatti, è stato l'unico che si è dovuto ritirare a seguito di quella caduta. (i vari Konovalovas, Lemoine e Soler di un anno di reclusione oltre ad una multa di 15 mila euro. Sempre se fosse ritrovata... Le cose cambierebbero, però, se a presentare una denuncia fosse il corridore. Il tedesco della DSM, infatti, è stato l'unico che si è dovuto ritirare a seguito di quella caduta. (i vari Konovalovas, Lemoine e Soler si sono ritirati in seguito al secondo episodio di quella tappa ). Nel caso Sütterlin dovesse sporgere denuncia le cose cambierebbero, in peggio, per la signora. In quel caso scatterebbe l'articolo 222-20 del codice penale, dando alla signora la responsabilità penale per il ritiro del corridore. A quel punto rischierebbe una pena massimaoltre ad una multa di. Sempre se fosse ritrovata...

