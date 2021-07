Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 201 - Il Mont Ventoux del "The Tour 21 Team": una fatica buona per battere la leucemia

TOUR DE FRANCE - È il giorno del Mont Ventoux e andiamo a vedere come se l'è cavata il "The Tour 21 Team", una squadra un po' particolare che sta attraversando la Francia, con lo stesso percorso del Tour. È una "squadra" composta da persone che raccolgono fondi per la lotta alla leucemia e si stanno dando da fare per pubblicizzare la loro iniziativa.

