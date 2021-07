Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 202, le regole possono cambiare: estesa la zona di neutralizzazione a -4,5km. Sarà sempre così?

TOUR DE FRANCE - Per la tappa di Carcassonne, il Tour de France ha deciso di estendere la zona di neutraliazzione ai -4,5 km dal traguardo anziché i classici -3 km. Una sorta di innovazione da parte degli organizzatori che vogliono studiare soluzione alternative nei finali di tappa per evitare le cadute. Sarà esteso anche per le altre frazioni?

