Per fortuna non abbiamo perso per strada nessun corridore durante la 14a tappa. Non ci sono state cadute e nessuno è finito fuori tempo massimo, nonostante la giornata non proprio favorevole ai vari Cees, Nacere Amund Grøndahlche sono arrivati a 36'46'' di ritardo dal vincitore Bauke Mollema . Avevamo avuto però due defezioni in avvio di tappa con Warren, ex maglia a pois, e Soren, vincitore di due tappe al Tour 2020, che non sono ripartiti dopo le cadute nella 13a frazione . Ecco che sono rimasti in corsadei 184 corridori partiti da Brest per la prima tappa di questo Tour. Tra ritiri per infortunio, o per scelta, e esclusioni, abbiamo perso per strada la bellezza di, un record.