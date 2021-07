Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - A Sonny Colbrelli la volata per il 2° posto: poi gesto di stizza, la vittoria non arriva

TOUR DE FRANCE - Colbrelli aveva fatto tutto in maniera perfetta, resistendo addirittura agli attacchi in salita di David Gaudu (uno scalatore puro). Ma c'è stato qualcuno che ha beffato tutti, un certo Konrad arrivato in solitaria e che aveva attaccato già sulla seconda acesa di giornata. Resta a 0 il contatore di vittorie per gli azzurri in questo Tour.

00:00:35, un' ora fa