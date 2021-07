Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Alaphilippe in fuga, Gaudu crolla, vince van Aert: gli highlights dell'11a tappa

TOUR DE FRANCE - Alaphilippe, Mollema e van Aert vanno in fuga, a spuntarla è il belga che riesce a conquistare la sua prima vittoria in questo Tour. Dietro Carapaz non attacca, lo fa Vingegaard che riesce a staccare Pogacar sul secondo Mont Ventoux, anche se nella discesa perde tutto il guadagnato. Fuori dalla top 10 Gaudu che passa una giornata da incubo.

00:05:19, 34 minuti fa