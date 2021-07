Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Alaphilippe: "Mi sono ritrovato nella fuga e alla fine ci ho provato"

TOUR DE FRANCE - Il campione del mondo di nuovo in fuga, dopo la tappa del doppio Mont Ventoux. Alaphilippe spiega che in realtà non era quella la sua intenzione ma, dopo esserci entrato, giusto provarci. E ora? Ci riproverà, ma Alaphilippe ammette di aver bisogno di un po' di riposo.

00:01:11, 20 minuti fa