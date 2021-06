Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Alaphilippe: "Speravo di farcela, ma tra il dire e il fare. L'attacco? Non era previsto"

TOUR DE FRANCE - Queste le parole di Alaphilippe che ha ringraziato la sua squadra per il lavoro odierno, ma soprattutto ha ricordato che questo epilogo poteva essere quello sperato ma non sempre le strategie sperate sono poi efficaci. Anche per questo il campione del mondo è felice del suo successo, considerando che l'attacco con Devenyns non era per nulla previsto.

00:02:27, un' ora fa