Nibali sarà ancora presente, Cavendish riuscirà a centrare il suo Si riparte al Tour de France dopo il primo giorno di riposo. Una settimana pazza, che ha visto il ritiro di Roglic e il dominio di Pogacar sarà ancora presente, almeno fino a domenica , ma questa prima tappa della seconda settimana sarà dedicata ai velocisti. A quelli rimasti.riuscirà a centrare il suo terzo successo in questo Tour ? Philipsen, Bouhanni e Sagan vogliono rovinargli la festa.

Il percorso della 10a tappa

Primi 40 km totalmente pianeggianti, poi comincerà qualche sali e scendi fino al GPM di Col de Couz (4a categoria) che assegna un solo punto al primo passaggio. A La Placette ci sarà il traguardo volante di giornata, posto in cima ad una collinetta. Ci sarà battaglia per i punti della maglia verde, con Matthews e Colbrelli ancora favoriti per il piazzamento. Si procede spediti verso Valence, ma occhio al dentello di Les Chaumets, a 35,9 km dall'arrivo, e poi quello di Rochefort-Samson. Niente di trascendentale, ma sarà fatica in più per quei velocisti puri che non amano le pendenze. All'arrivo dovremo comunque assistere ad una volata di gruppo.

GPM e altimetrie:

-Al km 58,5 Col de Couz (4a categoria): salita di 7,4 km al 2,8%

Programmazione tv

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Mark Cavendish il velocista di riferimento. Ancor di più dopo i ritiri di Démare e Coquard (Merlier (che aveva Cannonball dovrà comunque affrontare Philipsen e Bouhanni che hanno sempre rimediato buoni piazzamenti nelle ultime volate. Occhio ai dentelli posti a 40 km dal traguardo e alle 'fatiche' del primo giorno di riposo. Non si può mai sapere la condizione dell'inizio della seconda settimana, ma dovrebbe essere ancorail velocista di riferimento. Ancor di più dopo i ritiri di finiti fuori tempo massimo ) e di(che aveva abbandonato durante la tappa ).dovrà comunque affrontareche hanno sempre rimediato buoni piazzamenti nelle ultime volate.

Mezzo gradino sotto Peter Sagan. Un po' perché non è sembrato in forma smagliante in questa prima settimana, sicuramente debilitato dalla caduta con Caleb Ewan a Pontivy. Ma quelle difficoltà a 40 km dal traguardo potrebbero indurre la sua squadra a far corsa dura per eliminare qualche velocista. Occhio anche a van Aert che si ributterà nella mischia per le volate, ora che ha definitivamente mollato il discorso classifica generale.

Oltre al traguardo volante, ci proverà comunque Sonny Colbrelli. Lo ha detto lui stesso: “Nelle volate veloci non ho lo stesso spunto”, ma il corridore della Bahrain Victorious ha mostrato una gamba eccezionale ultimamente e ha fame di punti per riaprire il discorso per la maglia verde.

Cavendish *****

Bouhanni, Philipsen, van Aert ****

Colbrelli, Sagan, Matthews ***

Laporte, Greipel, Mads Pedersen **

Bol, Stuyven, Ballerini, Walscheid, Danny van Poppel, Cort Nielsen *

Approfondimenti e dichiarazioni

Martedì 6 luglio, dalle 13:00 (collegamento tv)

